Sace, il 2021 sarà un anno a “V” (Di martedì 2 marzo 2021) A un anno dall’inizio della pandemia che ha portato a una recessione globale senza precedenti, l’incertezza economica permane e il quadro complessivo dei rischi è decisamente più elevato ed eterogeneo. Ma il 2021 sarà un anno di transizione verso la ripresa. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) A undall’inizio della pandemia che ha portato a una recessione globale senza precedenti, l’incertezza economica permane e il quadro complessivo dei rischi è decisamente più elevato ed eterogeneo. Ma ilundi transizione verso la ripresa. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Sace, il 2021 sarà un anno a “V” - DanteMannarino : RT @Linkiesta: La mappa di @SACEgroup con rischi e opportunità per la ripresa dell’export italiano - Linkiesta : La mappa di @SACEgroup con rischi e opportunità per la ripresa dell’export italiano - ItaliaInforma2 : Sace presenta la ‘Mappa dei rischi’ 2021, opportunità e ‘trappole’ per l’export italiano. ?? - ansa2030 : Sostenibilità: Sace, nuovo indicatore per cambiamento clima. Per la Mappa dei Rischi 2021, elaborato con la Fondazi… -