Recovery | Gentiloni all’Italia | puntare su riforme e rispettare tempi

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La bozza di Recovery Plan presentata dall'Italia appare "coerente" con gli obiettivi di Next Generation Eu, restano però diverse "piste" su cui bisogna lavorare. La prima è "la qualità e la selezione degli investimenti. Una seconda pista è quella che riguarda le riforme". Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni durante una audizione alle commissioni Bilancio e Politiche Ue della Camera. riforme, chiarisce, "collegate alle raccomandazioni UE specifiche per Paese del 2019. Per l'Italia sono questioni credo all'attenzione dei governi da molti anni e su cui è difficile non concordare, ma naturalmente non è facile agire: lotta all'evasione – ha detto – regole sulla concorrenza, tempi della giustizia civile, qualità della PA, politiche del lavoro e c'è anche ...

