Quali sono le regioni in ritardo con i vaccini COVID (Di martedì 2 marzo 2021) ? Oggi il Fatto riepiloga la situazione nei territori. Tre regioni non hanno ancora usato oltre il 40% delle dosi consegnate: Fatto sta che ben tre regioni – Umbria, Calabria, Sardegna – non hanno ancora usato dal 42% (è il caso dell 'Umbria) al 45,4% (Calabria) delle dosi consegnate. Altre, come il Veneto, la Sicilia, la Puglia, il Molise, le Marche, l'Abruzzo e la Lombardia, quel 30% di rimanenza lo hanno superato. In Umbria è Astrazeneca a riempire i depositi. "sono dosi già impegnate con una programmazione fino a maggio –dicono dallo staff della governatrice Donatella Tesei –. Abbiamo appena iniziato con il personale scolastico e le forze dell'o rdine". In ben poche regioni – tra queste la Campania e il Lazio – è stata ultimata la vaccinazione degli operatori sanitari e degli anziani delle case di riposo.

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Il potere in Italia cambia volto, è sempre meno politico Attorno c'è il resto, ci sono le poltrone lasciate alla politica nei ministeri di minore importanza e, soprattutto, i posti di sottogoverno i quali, mai come in questo caso, sembrano contare davvero ...

Angelini Pharma: investimento nell'incubatore di startup Argobio A Kurma e Bpifrance si sono poi aggiunti altri investitori di alto profilo quali Angelini Pharma, Evotec e l'Istituto Pasteur, centro di ricerca biomedica di fama internazionale. 'Siamo entusiasti di ...

Quali sono le zone rosse e arancioni rafforzate in Italia, l’elenco regione per regione Fanpage.it Mercedes: Allison non svela dove ha speso i gettoni Il direttore tecnico di Brackley ha voluto tenere gelosamente nascoste le informazioni sui token che la Mercedes ha speso per lo sviluppo della W12. James ammette che è stato fatto un grosso lavoro ae ...

AFRICA/NIGERIA - Liberate le studentesse rapite: “l’appello di Papa Francesco accolto molto favorevolmente dai nigeriani” Abuja (Agenzia Fides) – Sono state rilasciate le 279 studentesse della GGSS Jangebee Secondary School nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria, rapite nella notte del 25 febbraio (vedi Fid ...

