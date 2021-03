Piemonte, zona rossa in altri 14 comuni: la variante inglese presente nel 48% dei casi (Di martedì 2 marzo 2021) Anche in si sta procedendo con mini zone rosse circosritte ai dove i contagi stanno salendo più rapidamente. Anche qui imperversa la . In Piemonte, tra le persone contagiate dal Covid - 19, è presente ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Anche in si sta procedendo con mini zone rosse circosritte ai dove i contagi stanno salendo più rapidamente. Anche qui imperversa la . In, tra le persone contagiate dal Covid - 19, è...

Alberto_Cirio : Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che in base ai dati del Report settimanale, validato oggi dal CTS e da… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Piemonte, zona rossa in altri 14 comuni: la variante inglese presente nel 48% dei casi - aldoceccarelli : #Piemonte #Cuneo #ProvinciaGranda Tutta la #vallePo in #zonarossa dalle 18 di mercoledì 3 marzo… -