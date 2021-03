Nvidia GeForce RTX 3000 vendute su eBay con annunci fake Si dice sia una ' trappola per i bot' ma è davvero così?

(Di martedì 2 marzo 2021) L'unico modo per ottenere una GPURTXin questo momento è affidarsi ade pagare una cifra stratosferica per le unità messe sulla piattaforma dai bagarini. Tuttavia, ci sono parecchi elenchi di RTX 3080/3090a costo inferiore rispetto al prezzo di listino: se siete tentati dal comprarne una, assicuratevi prima di aver letto attentamente la descrizione, perché molto spesso si tratta di scatole vuote o riproduzioni fatte con la stampante 3D. Sebbene alcuni venditori sostengano che questa sia una tattica di vendetta contro i bagarini, alcuni probabilmente usano la scusa come giustificazione per fregare i consumatori; tutte le aste indicano "nessun rimborso, nessun reso". Questi tipi disono stati a lungo presenti su ...

