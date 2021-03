“Non ci lasciamo mai più”. GF Vip, Dayane Mello incontra a sorpresa la figlia Sofia (Di martedì 2 marzo 2021) Una bellissima sorpresa per Dayane Mello nell’ultima puntata del GFVip. Ad aspettarla c’è la piccola Sofia, nata dall’amore tra la modella brasiliana e l’ormai ex fidanzato Stefano Sala. Dayane ha parlato spesso dell’amore per Sofia nella casa del GFVip e spesso ha avuto modo di mettersi in contatto telefonicamente con lei, ma di certo non si aspettava di vederla varcare la porta del reality, accompagnata dal nonno Attilio, papà di Stefano Sala. In puntata mamma e figlia si riabbracciano, su un lungo e scenografico tappeto rosso che fa da cornice al loro amore. Mamma e figlia sono finalmente insieme. Ripercorrono tutto il tempo perso lontane, ricordano il loro amore e il dolore che hanno attraversato con la perdita di Lucas, fratello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Una bellissimapernell’ultima puntata del GFVip. Ad aspettarla c’è la piccola, nata dall’amore tra la modella brasiliana e l’ormai ex fidanzato Stefano Sala.ha parlato spesso dell’amore pernella casa del GFVip e spesso ha avuto modo di mettersi in contatto telefonicamente con lei, ma di certo non si aspettava di vederla varcare la porta del reality, accompagnata dal nonno Attilio, papà di Stefano Sala. In puntata mamma esi riabbracciano, su un lungo e scenografico tappeto rosso che fa da cornice al loro amore. Mamma esono finalmente insieme. Ripercorrono tutto il tempo perso lontane, ricordano il loro amore e il dolore che hanno attraversato con la perdita di Lucas, fratello di ...

