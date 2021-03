Mohammad bin Salman denunciato da Rsf per crimini contro l’umanità: “È dietro l’omicidio Khashoggi e la persecuzione dei giornalisti” (Di martedì 2 marzo 2021) Le rivelazioni dell’intelligence americana sulle responsabilità del principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, nell’uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi finiscono in tribunale. Mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione dell’amministrazione guidata da Joe Biden di non inserire l’erede al trono nella lista delle personalità del regno colpite da sanzioni e in Italia si continua a chiedere trasparenza a Matteo Renzi sui suoi rapporti con i vertici della petromonarchia, Reporters sans frontières (Rsf) ha denunciato in Germania Mbs e altri responsabili sauditi per crimini contro l’umanità per la “persecuzione generalizzata e sistematica dei giornalisti in Arabia Saudita e più in particolare l’incarcerazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Le rivelazioni dell’intelligence americana sulle responsabilità del principe ereditario saudita,bin, nell’uccisione del giornalista dissidente Jamalfiniscono in tribunale. Mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione dell’amministrazione guidata da Joe Biden di non inserire l’erede al trono nella lista delle personalità del regno colpite da sanzioni e in Italia si continua a chiedere trasparenza a Matteo Renzi sui suoi rapporti con i vertici della petromonarchia, Reporters sans frontières (Rsf) hain Germania Mbs e altri responsabili sauditi perper la “generalizzata e sistematica deiin Arabia Saudita e più in particolare l’incarcerazione ...

