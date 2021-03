Mamma abbandona il figlio di 6 anni in un parco: il bambino la rincorre, lei lo investe e lo uccide. Poi getta il corpo in un fiume (Di martedì 2 marzo 2021) Ha tentato di abbandonare il figlio di sei anni in una riserva naturale, poi quando lui ha provato a rincorrerla lo ha investito con la sua auto, uccidendolo. Poi, ha gettato il suo corpo senza vita nel fiume. Questo drammatico episodio di cronaca nera arriva dalla contea di Preble, in Ohio, negli stati Uniti: la 29enne Brittany Gosney è accusata dell’omicidio premeditato del figlio, il piccolo James Robert Hutchinson. Secondo quanto ricostruito, la donna ha preso la scusa di una gita per andare nel parco della riserva naturale della zona con il figlio: una volta lì, lo ha fatto scendere dall’auto e poi ha dato gas. Vedendo la madre allontanarsi, il bambino ha provato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Ha tentato dire ildi seiin una riserva naturale, poi quando lui ha provato arla lo ha investito con la sua auto,ndolo. Poi, hato il suosenza vita nel. Questo drammatico episodio di cronaca nera arriva dalla contea di Preble, in Ohio, negli stati Uniti: la 29enne Brittany Gosney è accusata dell’omicidio premeditato del, il piccolo James Robert Hutchinson. Secondo quanto ricostruito, la donna ha preso la scusa di una gita per andare neldella riserva naturale della zona con il: una volta lì, lo ha fatto scendere dall’auto e poi ha dato gas. Vedendo la madre allontanarsi, ilha provato a ...

