Macerata non si preoccupa: 'Progetti fatti bene e realizzabili. Conterà la meritocrazia' (Di martedì 2 marzo 2021) Macerata - Sindaco da pochi mesi, ma con una filosofia imprenditoriale inattaccabile da decenni: 'Sono propositivo', niente polemiche. Sandro Parcaroli ha messo fine a venti anni di centrosinistra a ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 marzo 2021)- Sindaco da pochi mesi, ma con una filosofia imprenditoriale inattaccabile da decenni: 'Sono propositivo', niente polemiche. Sandro Parcaroli ha messo fine a venti anni di centrosinistra a ...

GiuliaOhara : Ad Ancona e Macerata si sente odore di zona rossa. No, non è Marzo 2020. - giacomodotti1 : @VisonaNicola @AleGuerani Eh certo, vuoi mettere con l’università di macerata?Simpatico sei, susciti un mix tra ten… - Alessan26035049 : RT @Alessan26035049: @RaiNews Non ha alcun senso che le province di Pesaro e Ascoli debbano rientrare in zona arancione quando le province… - Alessan26035049 : @RaiNews Non ha alcun senso che le province di Pesaro e Ascoli debbano rientrare in zona arancione quando le provin… - ArgoTone : RT @oiramdivito: Così, mentre Renzi pensava che a mischiarsi con le zecche si potevano solo perdere voti e Minniti gli faceva da braccio ar… -