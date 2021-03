L’Etna continua a regalarci immagini spettacolari (Di martedì 2 marzo 2021) Il vulcano più attivo d’Europa è eruttato il 16 febbraio. In pochi giorni L’Etna eruttato sette volte e questo spettacolo ci ha offerto delle immagini sublimi. Le onde eruttive delL’Etna si sono moltiplicate nel giro di una settimana. Durante questo breve lasso di tempo, il vulcano , in cima ai suoi 3.300 metri, ha rilasciato la sua lava rossastra. Pennacchi di fumo sono stati anche scaricati nel cielo siciliano, offrendo poi ai fotografi amatoriali istantanee di bellezza. Un’impressione mistica Delle tante immagini svelate, ce n’è una che ha particolarmente attirato l’attenzione. Scattata ai piedi delL’Etna, nel comune di Milo, la foto offre una visuale notevole dello spettacolo che vi si svolge. Mentre in primo piano si vede la città di Milo, con le sue case, alberi, lampioni, palme ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Il vulcano più attivo d’Europa è eruttato il 16 febbraio. In pochi giornieruttato sette volte e questo spettacolo ci ha offerto dellesublimi. Le onde eruttive delsi sono moltiplicate nel giro di una settimana. Durante questo breve lasso di tempo, il vulcano , in cima ai suoi 3.300 metri, ha rilasciato la sua lava rossastra. Pennacchi di fumo sono stati anche scaricati nel cielo siciliano, offrendo poi ai fotografi amatoriali istantanee di bellezza. Un’impressione mistica Delle tantesvelate, ce n’è una che ha particolarmente attirato l’attenzione. Scattata ai piedi del, nel comune di Milo, la foto offre una visuale notevole dello spettacolo che vi si svolge. Mentre in primo piano si vede la città di Milo, con le sue case, alberi, lampioni, palme ...

catepass : RT @GazzettaDelSud: ?? L'#Etna continua a tremare | E’ ripresa una debole attività stromboliana nel cratere di sud-est dell’Etna. Il fenomen… - GazzettaDelSud : ?? L'#Etna continua a tremare | E’ ripresa una debole attività stromboliana nel cratere di sud-est dell’Etna. Il fen… - infoitinterno : Etna, non è finita: risale l'ampiezza del tremore vulcanico, l'eruzione continua - FOTO e VIDEO - PlanetR7_ : Check out this article: Etna, non è finita: risale l'ampiezza del tremore vulcanico, l'eruzione continua - FOTO e V… - ManchmalZahm : RT @rosariograsso81: Continua lo spettacolo che l’Etna ci regala ?????? #Etna #Sicilia #GrassoRosario -

