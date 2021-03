L’età della prima volta torna ad alzarsi: secondo gli scienziati è colpa di Internet (Di martedì 2 marzo 2021) A quanto pare L’età della “prima volta” si sta alzando di nuovo. Gli scienziati hanno “studiato” il fenomeno: ecco cosa hanno scoperto. A che età lo hai fatto per la prima volta? Nonostante questa sia una domanda decisamente intima e delicata, alla quale non devi rispondere se non vuoi, esistono team di scienziati che studiano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021) A quanto pare” si sta alzando di nuovo. Glihanno “studiato” il fenomeno: ecco cosa hanno scoperto. A che età lo hai fatto per la? Nonostante questa sia una domanda decisamente intima e delicata, alla quale non devi rispondere se non vuoi, esistono team diche studiano L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

repubblica : Il caso della maestra fuori quota: 'Ho l’età per insegnare ma non per essere vaccinata': A 66 anni non può ricevere… - pinapic : In questi giorni tante donne hanno appeso un fiocchetto fucsia con un qr code per firmare la petizione del… - naomiccic : @Sanela72373368 @laurahelochaves @Di_lp15 @GrandeFratello Mi sa che voi siete all’età della pietra dato che siete c… - plantmomgem : Mia visione della cosa ad intuito: l’appellativo di signorina ce lo portiamo dietro ancora dai tempi in cui le donn… - BzBroono : @Soleil_stasi che vuoi farci è quello che succede per aver fatto franare un programma fino a quest'anno destinato a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’età della La “mano guidata” nel testamento olografo Altalex