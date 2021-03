Le Samyn 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming | startlist | elenco partecipanti

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021), 2 marzo, è il giorno della Le, tappa di avvicinamento alla campagna del nord e, in generale, ai grandi appuntamenti ciclistici del circuito internazionale. È la terza gara in Belgio nel giro di quattro giorni, con gli ultimi cento chilometri impegnativi tra muri da scalare e tratti in pavé. Tutti in lotta per poter succedere nell’albo d’oro a Hugo Hofstetter (Israel-Start Up Nation), spicca la partecipazione di Mathieu van der Poel, già ipercombattivo nella Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il talentuosissimo ciclista della Alpecin-Fenix non sarà l’unico protagonista della giornata: Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) vorrà vestire i panni del dark horse, mentre Florian Senechal vorrà ripetersi dopo il successo del 2019. Vorrà dire la sua anche John Degenkolb (Lotto-Soudal), poco incisivo alla Kuurne, ...