L’assicurazione auto online era molto più conveniente, ma la polizza era falsa: due denunciati (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’Agrigentino, la vittima aveva consultato un sito di comparazione. Scoperta la truffa non ha ancora recuperato il denaro Leggi su lastampa (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’Agrigentino, la vittima aveva consultato un sito di comparazione. Scoperta la truffa non ha ancora recuperato il denaro

ascochita : RT @diabolicus23: @RobertoBurioni L'assicurazione della mia auto può rivalersi su di me se guido ubriaco e causo incidente. Qui posso non v… - p_finocchiaro : RT @diabolicus23: @RobertoBurioni L'assicurazione della mia auto può rivalersi su di me se guido ubriaco e causo incidente. Qui posso non v… - guidomanfre : RT @diabolicus23: @RobertoBurioni L'assicurazione della mia auto può rivalersi su di me se guido ubriaco e causo incidente. Qui posso non v… - luigirizzotto : RT @diabolicus23: @RobertoBurioni L'assicurazione della mia auto può rivalersi su di me se guido ubriaco e causo incidente. Qui posso non v… - Pier5ba : @donTonio66 Credo sia lo stesso per chi va in giro in auto e provoca incidenti facendo un'infrazione. L'assicurazione paga lo stesso. O no? -

Ultime Notizie dalla rete : L’assicurazione auto Nuovo Dpcm, Miozzo: "Scuole chiuse in zona rossa" Affaritaliani.it