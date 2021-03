Incidente in California, è strage di immigrati (Di martedì 2 marzo 2021) Sarebbe una vera e propria strage di immigrati quella avvenuta in California, vicino al confine col Messico, dove un camion carico di ghiaia si è scontrato con un Suv che a bordo portava 27 persone. Le autorità hanno spiegato che la capacità massima del veicolo è di 7 passeggeri. Secondo fonti ospedaliere le vittime erano tutte immigrati irregolari. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Sarebbe una vera e propriadiquella avvenuta in, vicino al confine col Messico, dove un camion carico di ghiaia si è scontrato con un Suv che a bordo portava 27 persone. Le autorità hanno spiegato che la capacità massima del veicolo è di 7 passeggeri. Secondo fonti ospedaliere le vittime erano tutteirregolari.

CdT_Online : Un Suv e un camion si sono scontrati non lontano dal confine col Messico - ValentinaInLA : Potrebbe essere di più di 15 morti il bilancio di un incidente stradale in sud California al confine con l’Arizona.… - lamiaamerica : RT @HerberMax: Incidente stradale per #TigerWoods. Il golfista è stato trasportato in ospedale a #LosAngeles @RSInews - mummy53690440 : Tiger Woods subisce gravi lesioni alle gambe in un incidente d'auto L'auto del golfista ha virato fuori strada e si… - UgoBaroni : RT @carlasignorile: #Usa, l'ex campione di golf, #tigerwoods ha riportato diverse ferite alle gambe in un incidente stradale. E' in chirurg… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente California Le email ci stanno rovinando la vita, ecco come salvarci Uno studio dell'Università della California ha monitorato, per 20 giorni, l'andamento del battito ... Quest'ultimo incidente provocherà un numero imprecisato di successive mail di chiarimento, ...

Tiger Woods: le star del green rendono omaggio al campione successo domenica, quando l'icona sportiva si ufficialmente ripresa dal grave incidente automobilistico avvenuto in California il 23 febbraio, vicino a Rancho Palos Verdes. In seguito allo schianto, ...

Grave incidente in California, almeno 15 morti Corriere del Ticino Incidente in California, è strage di immigrati Sarebbe una vera e propria strage di immigrati quella avvenuta in California, vicino al confine col Messico, dove un camion carico di ghiaia si è scontrato con un Suv che a bordo portava 27 persone. L ...

In 27 sul Suv, poi l'incidente: almeno 15 morti LOS ANGELES - È di almeno 15 morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel sud della California, a poca distanza dal confine con il Messico. Un Suv, che circolava nell'area di El ...

Uno studio dell'Università dellaha monitorato, per 20 giorni, l'andamento del battito ... Quest'ultimoprovocherà un numero imprecisato di successive mail di chiarimento, ...successo domenica, quando l'icona sportiva si ufficialmente ripresa dal graveautomobilistico avvenuto inil 23 febbraio, vicino a Rancho Palos Verdes. In seguito allo schianto, ...Sarebbe una vera e propria strage di immigrati quella avvenuta in California, vicino al confine col Messico, dove un camion carico di ghiaia si è scontrato con un Suv che a bordo portava 27 persone. L ...LOS ANGELES - È di almeno 15 morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel sud della California, a poca distanza dal confine con il Messico. Un Suv, che circolava nell'area di El ...