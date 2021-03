Ibrahimovic: «Lukaku? Zero problemi personali. Su Lebron e la chiamata di Amadeus…» (Di martedì 2 marzo 2021) Ibrahimovic chiarisce i motivi che l’hanno spinto ad accettare di fare l’ospite a Sanremo. Le parole dell’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza da Sanremo dell’infortunio che lo costringerà a saltare sicuramente le prossime gare: INFORTUNIO – «Il programma è sempre uguale, sono stato sfortunato, ho avuto una piccola lesione, ma posso fare tutto. Il programma del Festival non cambia, sono sempre disponibile per Amadeus». SU SANREMO – «Appena mi ha chiamato Amadeus ho detto subito si. Meglio giocare con me che contro di me. Questo non il mio mondo, ma sono in buone mani con Fiorello e Amadeus. Ma se faccio bene è meglio, così ho un altro lavoro quando smetto». SU Lebron JAMES – «Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021)chiarisce i motivi che l’hanno spinto ad accettare di fare l’ospite a Sanremo. Le parole dell’attaccante rossonero Zlatanha parlato in conferenza da Sanremo dell’infortunio che lo costringerà a saltare sicuramente le prossime gare: INFORTUNIO – «Il programma è sempre uguale, sono stato sfortunato, ho avuto una piccola lesione, ma posso fare tutto. Il programma del Festival non cambia, sono sempre disponibile per Amadeus». SU SANREMO – «Appena mi ha chiamato Amadeus ho detto subito si. Meglio giocare con me che contro di me. Questo non il mio mondo, ma sono in buone mani con Fiorello e Amadeus. Ma se faccio bene è meglio, così ho un altro lavoro quando smetto». SUJAMES – «Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non ...

