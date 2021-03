Houthi sanzionati e collegati all’Iran Usa rassicurano Riad

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni personali dirette contro due alti comandanti del gruppo yemenita, accusati di crimini umanitari durante la guerra civile yemenita e – sottolineature non indifferente – entrambia “addestramento ricevuto in Iran”. I due sono Mansur Al-Saadi, comandante delle forze navali del gruppo che dal 2015 ha preso il controllo di larga parte del paese rovesciando il governo di Sanaa e Ahmad Ali Ahsan al Hamzi, che guida le forze aree e di difesa aerea (tradotto è il responsabile dei droni e dei missili balistici che anche recentemente hanno colpito più volte l’Arabia Saudita e sono stati usati per la nuova offensiva sulla città di Marib). Saadi è accusato di essere la mente dietro agli attacchi contro le navi nel Mar Rosso, capacità offensiva per cui ha ricevuto addestramento dai Pasdaran, da cui ha anche ...