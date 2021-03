Folcast, chi è la nuova proposta in gara a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Folcast, un cantautore romano in gara tra le nuove proposte, salirà stasera sul palco dell’Ariston di Sanremo. Proveniente da una famiglia di musicisti ha la musica nel DNA Tra le nuove proposte in gara a Sanremo e che vedremo stasera c’è Folcast, un cantautore romano. Il suo vero nome è Daniele Folcarelli. Folcast, classe ’92, cresce completamente circondato dalla musica, tutta la sua famiglia è composta da musicisti, entrando così in contatto con qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare il pianoforte da autodidatta, poi passa al basso e alla batteria, per poi dedicarsi completamente alla chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Nel 2015 dà vita ad un suo progetto artistico sulle basi dell’energia e del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021), un cantautore romano intra le nuove proposte, salirà stasera sul palco dell’Ariston di. Proveniente da una famiglia di musicisti ha la musica nel DNA Tra le nuove proposte ine che vedremo stasera c’è, un cantautore romano. Il suo vero nome è Daniele Folcarelli., classe ’92, cresce completamente circondato dalla musica, tutta la sua famiglia è composta da musicisti, entrando così in contatto con qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare il pianoforte da autodidatta, poi passa al basso e alla batteria, per poi dedicarsi completamente alla chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Nel 2015 dà vita ad un suo progetto artistico sulle basi dell’energia e del ...

IlContiAndrea : #Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: #Avincola, #ElenaFaggi, #Folcast e Gaudiano. Solo due p… - Italia_Notizie : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - clikservernet : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano) Playhitmusi… - GossipItalia3 : Chi è Folcast, vita privata e carriera: tutto sul cantautore romano #gossipitalianews -