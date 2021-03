"Festival dell'inclusione" all'università con il campione paralimpico Daniel Cassioli (Di martedì 2 marzo 2021) ...iscrizioni e per altre informazioni sulla diretta streaming aperta a tutti si può consultare il sito del Dipartimento universitario di Scienze della formazione all'indirizzo www.dsfuci.unisi.it/it/... Leggi su lanazione (Di martedì 2 marzo 2021) ...iscrizioni e per altre informazioni sulla diretta streaming aperta a tutti si può consultare il sito del Dipartimento universitario di Scienzea formazione all'indirizzo www.dsfuci.unisi.it/it/...

IlContiAndrea : Il Festival non finirà prima dell'1:30 'Non vorrei andare oltre le due di notte' #Amadeus dixit #Sanremo2021 - ilvolo : Siamo lieti ed onorati di comunicarvi che mercoledì 3 Marzo saremo ospiti al FESTIVAL DI SANREMO! Ci esibiremo su… - Eurosport_IT : 33 anni fa accadeva un evento unico: il Festival di #Sanremo si fermò per il secondo trionfo olimpico di Alberto To… - LinkIdeeperlatv : L’impossibilità di avere spettatori o figuranti in platea, in questa edizione eccezionale della gara canora che blo… - CittadinoOnline : 'Festival dell'inclusione' all'Università di Siena - -