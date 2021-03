Edith Bruck, una tessitura di vita nella lingua dei fatti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il pane perduto, l’ultimo libro di Edith Bruck (La nave di Teseo, pp. 128, euro 16), offre pagine di intensità struggente, di una lingua piegata alle vite vissute, scritture plurali nel tempo e nello spazio eppure straordinaria espressione di una vita unica, sofferta e vivida. Un regalo doloroso e commovente come la vita di cui racconta: non un libro sui campi di sterminio, un libro sulla vita. Anche se comincia con «tanto tempo fa» non è una favola quella delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il pane perduto, l’ultimo libro di(La nave di Teseo, pp. 128, euro 16), offre pagine di intensità struggente, di unapiegata alle vite vissute, scritture plurali nel tempo e nello spazio eppure straordinaria espressione di unaunica, sofferta e vivida. Un regalo doloroso e commovente come ladi cui racconta: non un libro sui campi di sterminio, un libro sulla. Anche se comincia con «tanto tempo fa» non è una favola quella delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

