È morto il dj Claudio Coccoluto

Leggi su wired

(Di martedì 2 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Ènella notte del 2 marzo, dj famoso in Italia e in Europa grazie a una carriera ultraquarantennale. Si è spento dopo una lunga malattia all’età di 58 anni, circondato dalla moglie e dai figli nella sua casa di Cassino. Originario di Gaeta, in provincia di Latina, si era avvicinato ai piatti da ragazzino, iniziando poi alla fine degli anni ’70 a lavorare nelle radio private locali. È dalla metà degli ’80, però, che esplode la sua vocazione da disc jockey, mentre inizia a suonare fra Roma, dove è chiamato da un altro grande del genere, Marco Trani, e la Riviera romagnola. L’ascesa è fulminea e internazionale, tanto che diventa presto il primo europeo a suonare, nel 1991, al mitico Sound Factory Bar di New York. Numerose le sue partecipazioni a trasmissioni tv e radio, in particolare a Radio ...