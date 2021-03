Crotone, ecco Cosmi: “Essere qui un orgoglio e una responsabilità. Riconoscente a Vrenna, so cosa mi aspetta” (Di martedì 2 marzo 2021) Serse Cosmi si presenta.Dopo 9 anni dall'ultima volta Serse Cosmi è pronto a tornare in Serie A. Una nuova avventura, infatti, attende l'ex tecnico - tra le altre - di Udinese, Palermo e Venezia. Dopo l'annuncio ufficiale, oggi, il nuovo allenatore del Crotone è stato presentato durante la consueta conferenza stampa pre-gara. ecco alcune dichiarazioni raccolte da "Sky Sport".“Le impressioni sono positive, aver ricevuto la chiamata del Crotone ed essermi assunto questa responsabilità è per me un motivo di grande orgoglio personale e professionale. Vale per me ma anche per il mio staff. Siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo la situazione, non voglio dire difficoltà, che ci attende però vuoi per il grande entusiasmo, vuoi perché reputo il ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Sersesi presenta.Dopo 9 anni dall'ultima volta Serseè pronto a tornare in Serie A. Una nuova avventura, infatti, attende l'ex tecnico - tra le altre - di Udinese, Palermo e Venezia. Dopo l'annuncio ufficiale, oggi, il nuovo allenatore delè stato presentato durante la consueta conferenza stampa pre-gara.alcune dichiarazioni raccolte da "Sky Sport".“Le impressioni sono positive, aver ricevuto la chiamata deled essermi assunto questaè per me un motivo di grandepersonale e professionale. Vale per me ma anche per il mio staff. Siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo la situazione, non voglio dire difficoltà, che ci attende però vuoi per il grande entusiasmo, vuoi perché reputo il ...

