Covid, in Friuli Venezia Giulia contagi aumentati del 57% in una settimana (Di martedì 2 marzo 2021) TRIESTE – “Anche se la prossima settimana potremmo essere ancora in zona gialla, siamo chiamati a prendere delle decisioni che ci consentano di contenere la diffusione in particolare della variante inglese che sta circolando”. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a Udine per la firma della convenzione con la Fondazione Progetto autismo Fvg. “Stiamo assistendo a un considerevole aumento dei contagi che in una sola settimana hanno registrato una crescita del 57 per cento“, spiega il vicegovernatore, sottolineando il momento non facile per la situazione pandemica a causa delle nuove varianti del coronavirus. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) TRIESTE – “Anche se la prossima settimana potremmo essere ancora in zona gialla, siamo chiamati a prendere delle decisioni che ci consentano di contenere la diffusione in particolare della variante inglese che sta circolando”. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a Udine per la firma della convenzione con la Fondazione Progetto autismo Fvg. “Stiamo assistendo a un considerevole aumento dei contagi che in una sola settimana hanno registrato una crescita del 57 per cento“, spiega il vicegovernatore, sottolineando il momento non facile per la situazione pandemica a causa delle nuove varianti del coronavirus.

iMagazineTwit : @Riccardi_FVG: 'Anche in zona gialla, siamo chiamati a prendere delle decisioni per contenere la diffusione della v… - RistorazioneMag : Ristorazione da grande chef in tempi di covid: piatti gourmet per asporto in Friuli - - - Telefriuli1 : Scuola in apprensione. «Situazione allarmante, la più difficile da inizio pandemia» @Riccardi_FVG descrive così l’i… - Telefriuli1 : Il Fvg fa paura +++ Slovenia pronta a introdurre l'obbligo del test negativo per i transfrontalieri+++ Probabili nu… - infoitinterno : Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento i… -