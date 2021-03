Covid, “Gli anticorpi dei vaccinati più efficaci sulla variante inglese”, annuncia il presidente dei virologi (Di martedì 2 marzo 2021) L’ha giustamente definita una notizia “a sorpresa”, e che sorpresa quella lanciata dal presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso: “Non solo la variante inglese di Sars-CoV-2 non è resistente ai vaccini, ma gli anticorpi neutralizzanti sviluppati dai vaccinati sembrano funzionare addirittura meglio sul mutante britannico che sul coronavirus originario di Wuhan”. Dunque, prende ufficialità l’esito dei test tenuto a Brescia dove, la variante Uk è stata esposta al siero di persone protette con il prodotto di Pfizer/BioNTech. Il presidente dei virologi: “I vaccini anti-Covid funzionano, sono l’arma di prevenzione” Ora, ha spiegato il presidente dei virologi, ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) L’ha giustamente definita una notizia “a sorpresa”, e che sorpresa quella lanciata daldella Società italiana dia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso: “Non solo ladi Sars-CoV-2 non è resistente ai vaccini, ma glineutralizzanti sviluppati daisembrano funzionare addirittura meglio sul mutante britannico che sul coronavirus originario di Wuhan”. Dunque, prende ufficialità l’esito dei test tenuto a Brescia dove, laUk è stata esposta al siero di persone protette con il prodotto di Pfizer/BioNTech. Ildei: “I vaccini anti-funzionano, sono l’arma di prevenzione” Ora, ha spiegato ildei, ...

