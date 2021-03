Covid, ecco gli esperti scelti dal ministro Bianchi per i recuperi (Di martedì 2 marzo 2021) Domenico Di Fatta, Maria Amodeo, Franco Lorenzoni e Andrea Mormiroli: sono gli esperti chiamati dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi per elaborare un piano di recupero degli apprendimenti in seguito alle chiusure delle scuola a causa del Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Domenico Di Fatta, Maria Amodeo, Franco Lorenzoni e Andrea Mormiroli: sono glichiamati daldell'istruzione Patrizioper elaborare un piano di recupero degli apprendimenti in seguito alle chiusure delle scuola a causa del. L'articolo .

sole24ore : Ecco perché dovremmo smettere di ragionare su base regionale. Per il Covid-19 (e non solo) - repubblica : Covid, perché le nuove varianti sono più contagiose: Le mutazioni hanno regalato al virus la capacità di infettare… - SkyTG24 : Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione - Ecatetriformis : RT @usako_811: Ecco l'impianto, se così si può definire, di distribuzione dell'ossigeno all'ospedale Cardarelli di Campobasso, hub covid de… - zazoomblog : Covid ecco dove sono chiuse le scuole: lezioni in Dad. La mappa regione per regione - #Covid #chiuse #scuole:… -