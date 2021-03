Covid, Cittadini (Aiop) “Non trascurare controlli per altre patologie” (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Meno posti letto a disposizione significa maggiore rischio di mortalità e ciò non riguarda solo l’emergenza pandemica, ma investe tutte le altre patologie che, a causa del Covid-19, sono state trascurate. L’allarme dell’Anaao Assomed, l’Associazione medici dirigenti, che evidenzia come ad ogni posto letto in meno per mille abitanti corrisponda in Europa un aumento del 2 per cento della mortalità generale, è la fotografia di una sanità che per anni è stata depotenziata nelle risorse dedicate, nella riqualificazione formativa degli operatori sanitari, nell’ammodernamento delle strutture ospedaliere”. Lo afferma Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata.“Serve una riorganizzazione del Sistema, un rinnovato interesse da parte della politica, che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Meno posti letto a disposizione significa maggiore rischio di mortalità e ciò non riguarda solo l’emergenza pandemica, ma investe tutte leche, a causa del-19, sono state trascurate. L’allarme dell’Anaao Assomed, l’Associazione medici dirigenti, che evidenzia come ad ogni posto letto in meno per mille abitanti corrisponda in Europa un aumento del 2 per cento della mortalità generale, è la fotografia di una sanità che per anni è stata depotenziata nelle risorse dedicate, nella riqualificazione formativa degli operatori sanitari, nell’ammodernamento delle strutture ospedaliere”. Lo afferma Barbara, presidente di, l’Associazione italiana ospedalità privata.“Serve una riorganizzazione del Sistema, un rinnovato interesse da parte della politica, che ...

Adnkronos : #Giappone protesta con #Cina: 'Basta tamponi anali #covid a nostri cittadini' - fleinaudi : Scaduto il termine concesso dal TAR Lazio per rendere pubblico il piano emergenza Covid, il Ministero della Salute… - GassmanGassmann : Un pensiero ai cittadini di Brescia e provincia, in piena crisi covid. Tenete duro!!! Un abbraccio. - MicK_ele : RT @TeresaBellanova: Ci vorrà tempo prima che il Covid-19 venga debellato e dovremo convivere con questa minaccia. È il momento di pensare… - RadioCL1 : Covid, Barbara Cittadini (Aiop): “Garantire posti letto e non trascurare controlli altre patologie”… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cittadini L'Indianapolis Motor Speedway diventa centro di vaccinazione Covid ... la struttura ospiterà un'ampia clinica con il compito di somministrare gratuitamente vaccini contro il Covid - 19. I cittadini dello stato dell'Indiana dai 55 anni di età in su possono già prendere ...

Screening a La Maddalena: circa 6500 tamponi, 25 positivi ...la nota della Assl 'l'attuale situazione epidemiologica nel Comune maddalenino è il risultato del tempestivo lavoro di tracciamento e isolamento dei contatti dei cittadini risultati positivi al Covid ...

Covid e viaggi, Ue: pass vaccinale obbligatorio. Così ci si potrà spostare per lavoro e turismo Il Messaggero Covid Marche, Ancona zona rossa Con un post su Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli annuncia la misura anti-Covid, spiegando che "la situazione ... e cioè venerdì 5 marzo" spiega il primo cittadino. "Per il ...

Rimborso spesa per multe Covid? Rivolgersi alla Prefettura Il cittadino che ha "erroneamente o indebitamente" pagato multe di verbali Covid deve rivolgersi alla prefettura di residenza per chiedere un rimborso ...

