Conferenza stampa Pioli | «L’Udinese mette in difficoltà chiunque Su Romagnoli-Tomori…»

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia della sfida contro L'Udinese. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Milan Udinese, queste le parole del tecnico rossonero. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI UDINESE – «Giocare in casa anche senza pubblico ci da comunque dei vantaggi. L'Udinese è un avversario che sa mettere in difficoltà tatticamente e tecnicamente tutte le squadre che ha incontrato». Romagnoli O TOMORI – «Le partite sono tutte importanti ma anche diverse. Per me poter scegliere è una gran fortuna ed è quello che ho fatto domenica scorsa e che farò domani. Solamente domani mattina proveremo l'undici titolare e ...

