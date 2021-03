Codice appalti, Salvini insiste: “Va cancellato, bisogna esportare il ‘modello Genova’ in tutta Italia” (Di martedì 2 marzo 2021) “Con il Ponte di Genova abbiamo dimostrato che in Italia quando si vuole si può fare. Ora dobbiamo poter lavorare nello stesso modo anche in altri contesti e altre regioni. Per questo noi chiediamo di azzerare il Codice appalti“. Matteo Salvini torna alla carica e invoca, di nuovo, la cancellazione del Codice appalti. Intervistato a Rtl 102.5, il leader della Lega chiede di attuare la normativa europea già esistente per velocizzare i cantieri e di “esportare il modello Genova in tutta Italia”. Cosa, però, che non è possibile, visto il caso di eccezionalità che ha coinvolto la costruzione del nuovo viadotto nel capoluogo ligure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Con il Ponte di Genova abbiamo dimostrato che inquando si vuole si può fare. Ora dobbiamo poter lavorare nello stesso modo anche in altri contesti e altre regioni. Per questo noi chiediamo di azzerare il“. Matteotorna alla carica e invoca, di nuovo, la cancellazione del. Intervistato a Rtl 102.5, il leader della Lega chiede di attuare la normativa europea già esistente per velocizzare i cantieri e di “il modello Genova in”. Cosa, però, che non è possibile, visto il caso di eccezionalità che ha coinvolto la costruzione del nuovo viadotto nel capoluogo ligure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

