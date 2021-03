Chi è Paolo Sommaruga, l’erede di Vincenzo Mollica a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) : carriera, balconcino Chi è Paolo Sommaruga, l’inviato del Tg1 al Festival di Sanremo 2021 che ha preso il posto di Vincenzo Mollica? Lo storico cronista, che per circa 40 anni ha raccontato il Festival e il mondo dello spettacolo per il tg di Rai 1, è andato in pensione. Così a raccogliere la pesante eredità di Mollica da quest’anno c’è Paolo Sommaruga, che guida la delegazione di inviati del Tg1 a Sanremo 2021. Per molti Sommaruga è considerato l’erede di Mollica, tanto che in un recente collegamento Fiorello ha scherzato dicendo che è il figlio dello storico inviato. Ma chi veramente Paolo Sommaruga, qual è la sua ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) : carriera, balconcino Chi è, l’inviato del Tg1 al Festival diche ha preso il posto di? Lo storico cronista, che per circa 40 anni ha raccontato il Festival e il mondo dello spettacolo per il tg di Rai 1, è andato in pensione. Così a raccogliere la pesante eredità dida quest’anno c’è, che guida la delegazione di inviati del Tg1 a. Per moltiè consideratodi, tanto che in un recente collegamento Fiorello ha scherzato dicendo che è il figlio dello storico inviato. Ma chi veramente, qual è la sua ...

ilriformista : Comandante logistico dell'Esercito, succede ad #Arcuri. Plaudono alla nomina #Salvini, #Renzi e #Tajani #Figliuolo… - ilpost : Chi è Francesco Paolo Figliuolo - VittorioSgarbi : '...Non può considerarsi erede di mio padre chi non pone in essere i suoi insegnamenti e anche quelli di Giovanni F… - achene_paolo : RT @Gigadesires: Preparatevi, per chi avrà lo stomaco di guardarne anche un solo minuto, a un #festivaldisanremo2021 farcito di melense ban… - achene_paolo : RT @noitre32: Il virologo Tarro : La crescita dei contagi è una corbelleria. Il virus ormai è endemico. Abbiamo al 90, 95% asintomatici pos… -