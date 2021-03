Allenamento in compagnia del motivatore più dolce che ci sia | video (Di martedì 2 marzo 2021) Questo cucciolo di cane non riesce proprio ad allontanarsi dal padrone. Mentre l'uomo cerca di fare attività fisica a casa, il piccolo lo ricopre di baci sul volto. Proprio come un personal trainer, sta vicino al suo padrone e lo motiva a suon di baci. Difficile allenarsi così, ma come si fa a resistere a tanta tenerezza? Guarda tutti i video divertenti Cane-neve-salta NoneCane-cibo-finto NoneCane-pupazzo-di-neve None Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Questo cucciolo di cane non riesce proprio ad allontanarsi dal padrone. Mentre l'uomo cerca di fare attività fisica a casa, il piccolo lo ricopre di baci sul volto. Proprio come un personal trainer, sta vicino al suo padrone e lo motiva a suon di baci. Difficile allenarsi così, ma come si fa a resistere a tanta tenerezza? Guarda tutti idivertenti Cane-neve-salta NoneCane-cibo-finto NoneCane-pupazzo-di-neve None

ganache09703689 : @DovAnachronos @LucioMM1 Eh appunto, fai un allenamento serio. Io non ho particolari obbiettivi e sono di compagnia… - cdvvenice : ALLENAMENTO SB20 A VENEZIA 10-11 APRILE La COMPAGNIA DELLA VELA organizza una due giorni di allenamento con la flot… - AliceAlysandro : #funzionale #funzionaltraining #outdoor ?????? Bellissimo allenamento in… - mcipollinibike : RT @mcipollinibike: Una bella giornata di ?? ??????? Oggi circa 6 ore di allenamento per i ragazzi del team ?@Bardiani_CSF? ?? In compagnia di… - OdeonZ__ : Vidal e l'allenamento con un ospite speciale: 'Grazie per la compagnia, capitano' -