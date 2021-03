Aiello a Sanremo 2021 con “Ora”, il testo della canzone (Di martedì 2 marzo 2021) Per il debutto sul palco dell’Ariston, che avverrà durante la prima serata il cantante Aiello ha scelto il brano Ora, ecco il testo della canzone a seguire. Una promessa (mantenuta) della nuova scena italiana. Aiello al Festival porta Ora, una ballad autobiografica, in quella contaminazione di mondi e stili che é la sua cifra musicale. Un po’ come fu per Mahmood La canzone, scritta dallo stesso Antonio Aiello, racconta dello spettro di una relazione passata finita male. Gli strascichi di questa storia riescono ancora ad influenzare negativamente il modo di rapportarsi del protagonista, tra nostalgia e una fama da bad boy. “La mia canzone si chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Per il debutto sul palco dell’Ariston, che avverrà durante la prima serata il cantanteha scelto il brano Ora, ecco ila seguire. Una promessa (mantenuta)nuova scena italiana.al Festival porta Ora, una ballad autobiografica, in quella contaminazione di mondi e stili che é la sua cifra musicale. Un po’ come fu per Mahmood La, scritta dallo stesso Antonio, racconta dello spettro di una relazione passata finita male. Gli strascichi di questa storia riescono ancora ad influenzare negativamente il modo di rapportarsi del protagonista, tra nostalgia e una fama da bad boy. “La miasi chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha ...

