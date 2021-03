Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO ...