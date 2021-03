Valentino | sfila la nuova collezione FW21

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’ultimo giorno della Milano Fashion Week,ladi. Il progetto di questata, è un insieme di collaborazioni. Infatti lo stilista Pierpaolo Piccioli, si era avvalso delle parole di Bernardine Evaristo, per la campagnaMilano della Maison. Le parole si uniscono alle inedite foto di Liz Johnson Arthur, in un volume esclusivo edito Rizzoli, chiamato appunto “Milano“. Il ritorno di, nella capitale italiana della moda, viene quindi ulteriormente omaggiato dopo lo scorso settembre, con questadenominata “Act Collection“. In passerella emozioni e parole, presenta una linea che vuole omaggiare il mondo della cultura, regalando ...

ilfoglio_it : Domani Valentino farà sfilare la collezione inverno 2021 al Piccolo: un “gesto forte, quasi punk”, dice il direttor… - BnB_Ferroviere : #FashionWeek a Milano: lunedì 1 marzo Valentino sfila al @Piccolo_Teatro, un gesto d’amore per il teatro e la città - eventiatmilano : #FashionWeek a Milano: lunedì 1 marzo Valentino sfila al @Piccolo_Teatro, un gesto d’amore per il teatro e la città - Agendaviaggi : Un omaggio alla città di Milano e al suo panorama culturale - LaGiulina : Valentino sfila al Piccolo Teatro di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino sfila

MAM-e

Fa sempre molte campagne e orain esclusiva per". Chi sono o sono state le più belle? "Non ho dubbi: Naomi Campbell e Cindy Crawford. Belle di carattere e personalità. Chic e mai snob.Act Collection' andrà in scena in uno dei luoghi simbolo della cultura. Il fashion show sarà in diretta mondiale sul ...Staffetta serrata tra Milano e Parigi. Dopo le 4 sfilate in calendario oggi (Ports 1961, Msgm, Valentino e Dolce & Gabbana) il testimone passa a Parigi, pronta ad inaugurare alle 17:30 la propria fash ...Lo smokey eye di Laura Pausini: vincitrice del Golden Globe per la miglior canzone originale, Laura Pausini ha ritirato il premio abbinando al suo abito rosso Valentino un make ... e un taglio pixie ...