"Underworld": questa sera su Rai4 parte la saga fantasy con Kate Beckinsale (Di lunedì 1 marzo 2021) Kate Beckinsale: da prof (mancata) a star guarda le foto Lo scontro vampiri contro licantropi è un must del genere fantasy, e il regista Len Wiseman ci ha costruito un franchise, Underworld. Il primo dei cinque capitoli, uscito nel 2003, andrà in onda questa sera, lunedì 1 marzo, su Rai4 alle 21.20. Nonostante la critica non l'abbia particolarmente apprezzato, il film ha riscosso un notevole successo di pubblico, dando il via a una saga a cui Rai4 dedica un ciclo di ...

