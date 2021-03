“Terrificante, al suo fianco…”. Dayane Mello distrutta a poche ore dalla finale del GF Vip (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo sei mesi è arrivato il momento della finale al Grande Fratello Vip. In sfida Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, il vincitore si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro. Era il 14 settembre quando si aprì per la prima volta la porta rossa di Cinecittà: da quel momento ogni angolo della casa è stato caratterizzato da sorrisi, liti, lacrime e riappacificazioni, nuove amicizie e nuovi amori, un mix di emozioni che lasceranno il segno dentro ognuno dei concorrenti. Ai finalisti è stato chiesto di pensare a dei nomi da assegnare a pareti, stanze, luoghi come se fossero strade, piazza e palazzi di una città. I vip si sono riuniti ed espresso tutta la loro fantasia e poco dopo hanno inaugurato i nuovi ambienti della Casa, brindando ad ogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo sei mesi è arrivato il momento dellaal Grande Fratello Vip. In sfida Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, il vincitore si confronterà con, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremidi 100 mila euro. Era il 14 settembre quando si aprì per la prima volta la porta rossa di Cinecittà: da quel momento ogni angolo della casa è stato caratterizzato da sorrisi, liti, lacrime e riappacificazioni, nuove amicizie e nuovi amori, un mix di emozioni che lasceranno il segno dentro ognuno dei concorrenti. Ai finalisti è stato chiesto di pensare a dei nomi da assegnare a pareti, stanze, luoghi come se fossero strade, piazza e palazzi di una città. I vip si sono riuniti ed espresso tutta la loro fantasia e poco dopo hanno inaugurato i nuovi ambienti della Casa, brindando ad ogni ...

