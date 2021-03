Squillo di trombe | arrivano i nostri

Leggi su ilmanifesto

Il commissario all'emergenza Covid Arcuri viene dimissionato e al suo posto arriva il generale Figliuolo. Ci riecheggia la canzone di Paolo Conte "Sudamerica…Sudamerica…". Scherziamo, ma non troppo. Arcuri è stato una specie di paravento tra cose buone, ritardi, inadempienze e malefatte governative. È anche finito sotto inchieste. È un manager di Invitalia e lì tornerà. Casca in piedi. Non abbiamo particolare simpatia per lui né adesso l'intenzione di difenderlo. Ma perché un generale? Ci dicono che Figliuolo è stato nella …