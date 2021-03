Snowboard: Mondiali, Fischnaller argento nel gigante parallelo (Di lunedì 1 marzo 2021) Rogla, 1 mar. - (Adnkronos) - Roland Fischnaller aggiunge un'altra perla alla sua inimitabile carriera che da vent'anni gli regala soddisfazioni ai massimi livelli. Il 40enne alpino di Funes, dieci anni dopo il bronzo iridato nel gigante parallelo di La Molina, si è aggiudicato la medaglia d'argento nel gigante parallelo di Rogla, battuto per un solo centesimo nella big final dal detentore del titolo Dmitry Loginov, di vent'anni più giovane, ma costretto a tirare fuori il melgio di sè per fenire a capo dell'indomito altoatesino, per lunghi tratti della run al comando, prima di un paio di imperfezioni che gli sono costate la vittoria. Fischnaller aggiorna così il suo straordinario curriculum che comprende anche un oro nel PSL di Lachtal 2015, un argento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Rogla, 1 mar. - (Adnkronos) - Rolandaggiunge un'altra perla alla sua inimitabile carriera che da vent'anni gli regala soddisfazioni ai massimi livelli. Il 40enne alpino di Funes, dieci anni dopo il bronzo iridato neldi La Molina, si è aggiudicato la medaglia d'neldi Rogla, battuto per un solo centesimo nella big final dal detentore del titolo Dmitry Loginov, di vent'anni più giovane, ma costretto a tirare fuori il melgio di sè per fenire a capo dell'indomito altoatesino, per lunghi tratti della run al comando, prima di un paio di imperfezioni che gli sono costate la vittoria.aggiorna così il suo straordinario curriculum che comprende anche un oro nel PSL di Lachtal 2015, un...

