Singola dose Pfizer riduce infezioni asintomatiche

Il dottor Mike Weekes, uno specialista in malattie infettive presso CUH e il Dipartimento di Medicina dell'Università di Cambridge, che ha condotto lo studio, ha dichiarato: "Questa è un'ottima notizia, il vaccino Pfizer non solo fornisce protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2, ma aiuta a prevenire l'infezione, riducendo la possibilità che il virus venga trasmesso ad altri. " Questa sarà una buona notizia, ma dobbiamo ricordare che il vaccino non fornisce una protezione completa per tutti. "Abbiamo ancora bisogno di distanze sociali, mascherine, igiene delle mani e controlli regolari fino a quando la pandemia non sarà sotto un controllo molto migliore". Il dottor Nick Jones, primo autore dello studio e registrar di malattie infettive/microbiologia presso CUH, ha dichiarato: "I nostri risultati mostrano una drastica riduzione del tasso di ...

