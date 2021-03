Serie A il Crotone esonera l’allenatore Giovanni Stroppa. Il probabile sostituto fino a giugno Serse Cosmi (Di lunedì 1 marzo 2021) S’interrompe il rapporto tra il Crotone e l’allenatore Giovanni Stroppa all’indomani della diciottesima sconfitta stagionale subita contro il Cagliari all’Ezio Scida. Una battuta d’arresto che ha quasi diradato ogni possibilità di salvezza. La notizia dell’esonero è stata comunicata dalla società con un breve comunicato stampa in cui si afferma: “si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancora più nella seconda, storica, promozione in Serie A. Il presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”. Per quanto riguarda il sostituto, la scelta sembra essere caduta su Serse ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) S’interrompe il rapporto tra ilall’indomani della diciottesima sconfitta stagionale subita contro il Cagliari all’Ezio Scida. Una battuta d’arresto che ha quasi diradato ogni possibilità di salvezza. La notizia dell’esonero è stata comunicata dalla società con un breve comunicato stampa in cui si afferma: “si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancora più nella seconda, storica, promozione inA. Il presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mistere al suo staff per il prosieguo della carriera”. Per quanto riguarda il, la scelta sembra essere caduta su...

