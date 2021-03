Rosalinda Cannavò stronca Massimiliano Morra e Dayane Mello: “Falso lui e stratega lei” (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosalinda Cannavò intervistata dal settimanale Chi In questi ultimi mesi, sia dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 che ora anche all’esterno, il rapporto tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò è stato molo contrastato. I due attori sono entrati nel loft più spiato d’Italia litigando, poi hanno avuto un apparente chiarimento, per poi avere una violenta discussione dopo l’outing e far pace qualche giorno dopo. Nella semifinale in onda lo scorso venerdì, la 28enne messinese ha fatto una sorta di nuovo outing al professionista napoletano, che stanco di essere infangato dalla collega ha deciso di agire per vie legali. La 28enne siciliana dà del Falso a Morra e stratega alla Mello Sabato sera ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)intervistata dal settimanale Chi In questi ultimi mesi, sia dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 che ora anche all’esterno, il rapporto traè stato molo contrastato. I due attori sono entrati nel loft più spiato d’Italia litigando, poi hanno avuto un apparente chiarimento, per poi avere una violenta discussione dopo l’outing e far pace qualche giorno dopo. Nella semifinale in onda lo scorso venerdì, la 28enne messinese ha fatto una sorta di nuovo outing al professionista napoletano, che stanco di essere infangato dalla collega ha deciso di agire per vie legali. La 28enne siciliana dà delallaSabato sera ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò GF Vip, i vipponi inaugurano le piazze e le vie della casa In semifinale a uscire definitivamente dalla porta rossa sono state Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò. Il pubblico sovrano ha deciso prima con la canonica eliminazione e poi con un televoto ...

Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: cosa è successo con il suo ex Giuliano Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: cosa è successo con il suo ex Giuliano una volta uscita dalla casa più spiata della tv. È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Un'...

