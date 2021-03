Roma, inseguimento della polizia finisce in tragedia: morta adolescente (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, tra via Salone e via Noale schianto frontale tra un’auto e una volante che inseguiva i rapinatori di una tabaccheria Getty Immagestragedia oggi nella periferia a est di Roma. Una volante della polizia era impegnata nell’inseguimento di un’auto con i bordo i responsabili di una rapina a una tabaccheria a Tivoli. All’incrocio tra via Salone e via Noale in quel momento, sulla corsia opposta della carreggiata, viaggiava un’altra vettura. A bordo una ragazza e altre tre persone, tutti appartenenti a un unico nucleo familiare. La giovane è morta e un uomo che era sulla sua stessa vettura è ricoverato in gravi condizioni. Ricoverati anche due poliziotti mentre è caccia agli uomini e si cercano cercano i responsabili, la Procura ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021), tra via Salone e via Noale schianto frontale tra un’auto e una volante che inseguiva i rapinatori di una tabaccheria Getty Immagesoggi nella periferia a est di. Una volanteera impegnata nell’di un’auto con i bordo i responsabili di una rapina a una tabaccheria a Tivoli. All’incrocio tra via Salone e via Noale in quel momento, sulla corsia oppostacarreggiata, viaggiava un’altra vettura. A bordo una ragazza e altre tre persone, tutti appartenenti a un unico nucleo familiare. La giovane èe un uomo che era sulla sua stessa vettura è ricoverato in gravi condizioni. Ricoverati anche due poliziotti mentre è caccia agli uomini e si cercano cercano i responsabili, la Procura ha ...

