Ranieri: “Chi non è con me lo metto fuori squadra” (Di lunedì 1 marzo 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel post gara della sconfitta con l’Atalanta, ammonendo il comportamento dei suoi calciatori, riprendendo tutti e invitandoli all’attenzione. Queste le sue parole: “Non voglio che la squadra si sieda. Chi non è con me lo metterò fuori squadra”, ha detto lo stesso Ranieri nel post gara, evidentemente deluso dalla prova dei suoi che adesso sono chiamati a cambiare faccia nel derby. “Per noi è la partita dell’anno, arriveremo pronti”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel post gara della sconfitta con l’Atalanta, ammonendo il comportamento dei suoi calciatori, riprendendo tutti e invitandoli all’attenzione. Queste le sue parole: “Non voglio che lasi sieda. Chi non è con me lo metterò”, ha detto lo stessonel post gara, evidentemente deluso dalla prova dei suoi che adesso sono chiamati a cambiare faccia nel derby. “Per noi è la partita dell’anno, arriveremo pronti”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Voglio il massimo, chi non sta con me lo metterò fuori' - infoitsport : 'Chi non è con me, lo metto fuori'. Ranieri avverte la sua Samp, ma il ko è meritato - romi_andrio : RT @danielaranieri: Chi si illude che Draghi “pastorizzi” la politica - Daniela Ranieri - Lupetto979 : @SpositiValerio Allora mi fa sorridere chi lo eleva a simbolo assoluto di romanismo, è giustamente un professionist… - aanthl : @ale_rasch @GiordanoSepi @OfficialASRoma E chi dice il contrario. Il problema è che la tifoseria era spaccata tanto… -