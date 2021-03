Progetti per Bagnoli, tra paesaggio, industria e utopia: mostra promossa dalla Consulta delle costruzioni (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo, alle ore 15,30, sarà inaugurata la mostra virtuale “Progetti per Bagnoli – Tra paesaggio, industria e utopia”, organizzata dalla Consulta delle costruzioni di Napoli. Con la mostra on line, la Consulta delle costruzioni, che racchiude l’intera filiera delle costruzioni della città, intende dare il via ad una serie di iniziative per valorizzare le potenzialità, i valori paesaggistici ed attrattivi dell’area di Bagnoli, illustrando al tempo stesso il corposo lavoro dei numerosi professionisti che, dalla dismissione industriale ad oggi, sono stati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo, alle ore 15,30, sarà inaugurata lavirtuale “per– Tra”, organizzatadi Napoli. Con laon line, la, che racchiude l’intera filieradella città, intende dare il via ad una serie di iniziative per valorizzare le potenzialità, i valori paesaggistici ed attrattivi dell’area di, illustrando al tempo stesso il corposo lavoro dei numerosi professionisti che,dismissionele ad oggi, sono stati ...

