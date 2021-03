**Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede ‘chiarimento politico’** (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – Per Fianco a Fianco “la linea di queste settimane del Pd, per la sua scarsa capacità di incidere, ha aperto interrogativi e dubbi. Noi in questi anni abbiamo sempre tenuto un atteggiamento collaborativo con Zingaretti, nonostante il segretario abbia sempre assecondato solo le richieste di Base Riformista, sempre pronta a rivendicare postazioni per poi criticare comunque il Nazareno. A questo punto anche Fianco a Fianco si sente libera di valutare tutte le ipotesi che emergeranno senza pregiudizi. In questo momento più che gli organigrammi serve una riflessione seria sulla prospettiva”, è il ragionamento che si fa nell’area. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – Per Fianco a Fianco “la linea di queste settimane del Pd, per la sua scarsa capacità di incidere, ha aperto interrogativi e dubbi. Noi in questi anni abbiamo sempre tenuto un atteggiamento collaborativo con Zingaretti, nonostante il segretario abbia sempre assecondato solo le richieste di Base Riformista, sempre pronta a rivendicare postazioni per poi criticare comunque il Nazareno. A questo punto anche Fianco a Fianco si sente libera di valutare tutte le ipotesi che emergeranno senza pregiudizi. In questo momento più che gli organigrammi serve una riflessione seria sulla prospettiva”, è il ragionamento che si fa nell’area. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

