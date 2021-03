Milano, a Sedriano torna in campo Celeste: si ricandida il sindaco dello scioglimento per mafia (poi fu assolto) (Di lunedì 1 marzo 2021) Fu il primo comune in Lombardia – e finora l’unico – a essere sciolto per mafia. Era il 15 ottobre del 2013, quando l’allora ministro degli Interni, Angelino Alfano, commissariava Sedriano: poco più di 10mila abitanti nell’hinterland Milanese. Il sindaco, Alfredo Celeste, era stato arrestato un anno prima per corruzione nell’inchiesta sui rapporti tra mafia e politica, assieme all’ex assessore regionale Domenico Zambetti e ad altre 17 persone. Al processo Celeste verrà assolto. Nel frattempo la Commissione d’accesso, nominata dalla Prefettura di Milano, cominciava un intenso lavoro negli uffici del municipio, arrivando alla conclusione che la mafia calabrese ne aveva condizionato il funzionamento. I cittadini reagirono e nel 2015 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Fu il primo comune in Lombardia – e finora l’unico – a essere sciolto per. Era il 15 ottobre del 2013, quando l’allora ministro degli Interni, Angelino Alfano, commissariava: poco più di 10mila abitanti nell’hinterland Milanese. Il, Alfredo, era stato arrestato un anno prima per corruzione nell’inchiesta sui rapporti trae politica, assieme all’ex assessore regionale Domenico Zambetti e ad altre 17 persone. Al processoverrà. Nel frattempo la Commissione d’accesso, nominata dalla Prefettura di, cominciava un intenso lavoro negli uffici del municipio, arrivando alla conclusione che lacalabrese ne aveva condizionato il funzionamento. I cittadini reagirono e nel 2015 ...

