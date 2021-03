Milan, Tomori raggiunge Theo Hernandez: sprint ad alta velocità (Di lunedì 1 marzo 2021) Interessante statistica per quanto riguarda Fikayo Tomori, che con la Roma ha dimostrato un’incredibile qualità atletica Fikayo Tomori ieri sera ha confermato il buon periodo di forma che sta attraversando. L’inglese è in questo momento inamovibile dal centro della difesa e ieri sera ha mostrato delle qualità atletiche uniche nel reparto difensivo rossonero. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha infatti raggiunto picchi di velocità di 34,02 km/h. Per capirci, Theo Hernandez, tra i giocatori più rapidi del campionato, è arrivato a 34,3 km/h. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Interessante statistica per quanto riguarda Fikayo, che con la Roma ha dimostrato un’incredibile qualità atletica Fikayoieri sera ha confermato il buon periodo di forma che sta attraversando. L’inglese è in questo momento inamovibile dal centro della difesa e ieri sera ha mostrato delle qualità atletiche uniche nel reparto difensivo rossonero. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha infatti raggiunto picchi didi 34,02 km/h. Per capirci,, tra i giocatori più rapidi del campionato, è arrivato a 34,3 km/h. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

