L'Inter non sbaglia un colpo e strappa per lo scudetto, ma il Milan non molla (Di lunedì 1 marzo 2021) La Juve affonda a -10, il Milan invece rimane agganciato a -4 dai nerazzurri. Roma e Lazio, sconfitte pesanti in ottica Champions L'Inter non solo vince, ma lo fa con piena consapevolezza e una forza che ha saputo dosare inizialmente e poi sprigionare nel momento decisivo, senza mai andare fuori giri. Ha aspettato, ha piazzato il sorpasso in vetta e ora ha ancora benzina e forza mentale per provare a strappare, l'unica in grado di reggere il suo ritmo è il Milan. Pioli non viaggia col pilota automatico come Conte, ma la vittoria sofferta contro la Roma è il segnale che la squadra è viva e lotterà fino in fondo. Ma la sensazione è che al netto di una stagione fino ad ora straordinaria, ai rossoneri manchi ancora qualcosa per il grande salto scudetto. L'Inter invece è una squadra matura.

