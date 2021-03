Lesione all' adduttore per Ibrahimovic | a rischio 3 incontri

(Di lunedì 1 marzo 2021) AGI -del muscolo lungosinistro per Zlatan Ibrahimovic .Questo il responso, fa sapere il Milan, degli esami eseguiti sul calciatore che ieri ha disputato una parte della gara con la Roma. Ibra verrà rivalutato fra una decina di giorni. L'attaccante potrebbe quindi saltare la partita contro l'Udinese e quella con il Verona. In forse anche l'andata degli ottavi di Europa League in programma il prossimo 11 marzo contro il Manchester United. Nessun problema per Rebic: gli esami strumentali hanno dato esito negativo.

Advertising

maxcrespino : RT @FMCROfficial: Riepilogo Bennacer - Problema al flessore Calhanoglu - Edema flessore Ibrahimovic - Lesione all'adduttore Kalulu - Trauma… - Er_ninazza : RT @FMCROfficial: Riepilogo Bennacer - Problema al flessore Calhanoglu - Edema flessore Ibrahimovic - Lesione all'adduttore Kalulu - Trauma… - DomiziGiancarlo : RT @FMCROfficial: Riepilogo Bennacer - Problema al flessore Calhanoglu - Edema flessore Ibrahimovic - Lesione all'adduttore Kalulu - Trauma… - ShootLikeZlatan : RT @FMCROfficial: Riepilogo Bennacer - Problema al flessore Calhanoglu - Edema flessore Ibrahimovic - Lesione all'adduttore Kalulu - Trauma… - EternoRN93 : RT @FMCROfficial: Riepilogo Bennacer - Problema al flessore Calhanoglu - Edema flessore Ibrahimovic - Lesione all'adduttore Kalulu - Trauma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lesione all

'origine c'è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare i ... e nelladei loro diritti inviolabili, come quello di mantenere i rapporti affettivi con il ...Ibra è attualmente indisponibile per la lieve'adduttore subita contro la Roma, dunque siederà in tribuna al Bentegodi quest'oggi. Ma Pioli spera di recuperarlo ad inizio settimana, per le ...C'è un'emergenza di lesioni e fratture sui campi sportivi di mezza Italia che ha come protagonisti i più giovani. I ragazzi che inseguono il sogno di diventare calciatori o che semplicemente si dedica ...Nikola Kalinic, attaccante croato del Verona ed ex del Milan, non ci sarà nel match di domani fra i gialloblu e i rossoneri. Kalinic è fermo da diverso tempo a causa di una ...