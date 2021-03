Khashoggi | la fidanzata | “Il principe saudita Mohammed bin Salman sia punito subito”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ladi Jamal, Hatice Cengiz, ha chiesto che ilereditariobinsiaper la morte del giornalista dissidente, ucciso e fatto a pezzi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre 2018. Ilè accusato da un rapporto della Cia, recentemente desecretato dal presidente statunitense Joe Biden, di essere il mandante dell’assassinio. Secondo il documento, ilbinapprovò il piano per uccidere, che vedeva come una minaccia per la stabilità del regno. “È essenziale che ilereditario, che ha ordinato il brutale omicidio di ...

Hatice Cengiz, che fu la fidanzata di Jamal Khashoggi, ha chiesto che il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman (MbS) sia punito per la morte del giornalista dissidente, massacrato nel consolato di Riad a Istanbul. Gli Usa hanno desecretato il rapporto della Cia che accusa il principe ereditario saudita di essere coinvolto nell'assassinio dell'oppositore ma non hanno assunto iniziative per sanzionarlo.