Impressionante, in tutti i sensi. L'intelligenza artificiale restituisce vita alle foto dei defunti (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'applicazione del sito MyHeritage permette di animare per una decina di secondi qualsiasi volto in foto. Il servizio è pubblicizzato per dare vita alle vecchie foto di famiglia, e di cari che non ci sono più. Noi lo abbiamo provato anche il marmo di Elena di Troia e col dipinto di Beethoven... Leggi su dday (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'applicazione del sito MyHeritage permette di animare per una decina di secondi qualsiasi volto in. Il servizio è pubblicizzato per darevecchiedi famiglia, e di cari che non ci sono più. Noi lo abbiamo provato anche il marmo di Elena di Troia e col dipinto di Beethoven...

Digital_Day : Ci abbiamo provato. E il risultato lascia a bocca aperta - InVinoV61746588 : È diventato un esperimento sociale questo mio postare foto di me, diverse l'una dall'altra, reagite proprio come mi… - POPcornShow_ : Comunque Tommy impressionante tutti pendono dalle sue labbra e riesce a tenere incollati allo schermo mentre raccon… - Luciano10385545 : @90Valla @SimoneCristao @acmilan Oggi tutti bravissimi ma ragazzi il presidente kessie è impressionante .... che gi… - forseantonio : impressionante come io sia la seconda scelta di tutti -