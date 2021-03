Il Covid impoverisce le donne | una su due sta peggio

Leggi su agi

(Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Sono le, senza distinzioni di età e area geografica, le principali vittime economiche e sociali della pandemia: una su due ha vistorare la propria situazione economica negli ultimi 12 mesi; tra le occupate, una su due teme per il futuro di perdere il lavoro; tra le disoccupate, una donna su quattro dichiara che a causa del Covid ha rinunciato a cercare un'occupazione. Il dato sulramento della condizione economica, inoltre, supera il 60% se si prende in considerazione la fascia di età 25-34 anni (6su 10). Lo rivela l'indagine “La condizione economica femminile in epoca di Covid-19” realizzata da Ipsos per WeWorld, organizzazione italiana che difende i diritti die bambini in 27 Paesi del mondo inclusa l'Italia. L'indagine - che sarà presentata il 4 marzo nel ...